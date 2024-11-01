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Vatan Partisi'nden DEM Parti için kapatma talebi! Yargıtay'a başvuru yapıldı

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 17:00, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:59
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Vatan Partisi'nden DEM Parti için kapatma talebi! Yargıtay'a başvuru yapıldı

ANKARA (AA) - Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağında" olduğunu savunan Bursalı, "DEM Parti PKK'dır, Türkiye'de bölücü faaliyetin odağındadır. DEM Parti'nin bütün liderliği bölücü faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti PKK'nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak aracıdır. DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur Türkiye'miz açısından." ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini dile getirerek, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

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