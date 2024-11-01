Hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.A'nın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

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