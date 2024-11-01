Bakan Yumaklı'dan şap hastalığı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' açılış töreninde yaptığı açıklamada 2024 yılında şap hastalığı oranının yüzde 78 azaldığını duyurdu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen açılış törenine Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yumaklı, açılış töreninde yaptığı konuşmada bakanlık tarafından geçtiğimiz Şubat ayından açıklanan 5 yıllık yol haritasının tek tek uygulandığına dikkat çekti.

Aşı programında değişikliğe gidildiğini belirten Yumaklı "Bütün bunları yaparken amacımız hem üreticilerimizin olması gerektiği gibi üretim yapabilmesini sağlamak hem de tüketicilerimizin uygun fiyatla hayvan ürünlere ulaşmasını sağlamak. Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi Erzurum'da ve Elazığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki o olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk" ifadelerini kullandı.

YOL KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK

Hayvansal hastalıkların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini dikkat çeken Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

-Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü. Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla birlikte istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük.

-Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek.

-Bakanlık olarak, üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alarak, üretimin yapılması konusunda tohumdan sofraya kadar üreticilerimizin yanındayız.

Bakan Yumaklı, açılış töreninin ardından hayvanların kontrol edildiği noktada incelemelerde bulundu.