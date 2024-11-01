Togg finansman desteğini artırdı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modeli için kasım ayında sıfır faizli finansman desteğini 800 bin TL'ye yükseltti.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X'i özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında sıfır faizli finansman desteğinin 800 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi.Togg'un renklerinden birine 'Ayder' ismi verildi
Togg'da yeni renk geliyor
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X için yeni bir gelişme daha yaşandı.
"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine bir yenisini ekledi.
Böylece "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olan Togg, "Ayder" ile yeni bir renge kavuştu.
Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı.40 bine yakın Togg T10X yollarda
Kalp kalbe karşıdır. 💚Togg (@Togg2022) November 1, 2024
Sizi dinledik, #DahaFazla T10X kullanıcılarımızla buluşsun diye Kasım ayında sıfır faizli finansman desteğimizi 800.000 TL'ye yükselttik.
Trumore'u indirin T10X siparişinizi oluşturun. #Togg pic.twitter.com/BeDCaRJqSx