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Togg finansman desteğini artırdı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modeli için kasım ayında sıfır faizli finansman desteğini 800 bin TL'ye yükseltti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 19:49, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 19:55
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X'i özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında sıfır faizli finansman desteğinin 800 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Togg'un renklerinden birine 'Ayder' ismi verildi

Togg'da yeni renk geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X için yeni bir gelişme daha yaşandı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine bir yenisini ekledi.

Böylece "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olan Togg, "Ayder" ile yeni bir renge kavuştu.

Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı.

40 bine yakın Togg T10X yollarda

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