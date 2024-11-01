Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçedeki Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı'nda belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların 2-16 Kasım tarihleri arasında 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."