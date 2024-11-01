Polis uygulama noktalarını Whatsapp'tan paylaşan 13 kişiye gözaltı
Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp gruplarından trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaşan 13 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 21:43, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 21:44
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 13 kişi yakalandı.
"Suçluyu kayırma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.