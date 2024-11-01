'Turizmde artık süper ligdeyiz'

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de turizm gelirleri, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ersoy, yaşanan tüm krizlere, savaşlara rağmen Türkiye'nin dünyanın her yerinden ziyaretçi aldığını söyledi.

Ersoy, turizm sektöründe en önemli unsurun kişi başı gecelik harcama olduğunu vurgulayarak, yıl sonu 60 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacaklarını ifade etti.

- "ABD'den gelen turistte bu yıl 1,5 milyonu geçeceğiz"

ABD'den geçen yıl 1 milyonu aşkın turistin Türkiye'ye geldiğini belirten Ersoy, "Bu sene 1,5 milyonu inşallah geçeceğiz. ABD Büyükelçiliği dahi bu rakamı beklemiyordu. Türk Hava Yollarıyla birlikte ciddi tanıtım planlaması yapıyoruz. 4 yıldır CNN İnternational ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Artık Çin pazarında da hızlı büyüyoruz. Güney Kore pazarı da öyle. Bizim beklediğimiz sayılar geliyor. Geçen sene 280 bin civarında ziyaretçi almıştık. Bu sene 600 bine yaklaşacağız." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yapısından ve faaliyetlerinden bahseden Ersoy, bu yıl 38 ülkede ulusal televizyonlarda Türkiye'nin tanıtımının yapıldığını, 39 ülkeden tur operatörleriyle ve hava yolu firmasıyla 179 kampanya gerçekleştirdiklerini, ayrıca 15 dijital seyahat kanalı ile 30 ülkeye yönelik iş birliği sağladıklarını anlattı.

Ersoy, 20 destinasyon tanıtımı, tema ve ürün markası yaptıklarını aktararak, "Sadece Antalya ile anılıyorduk, şimdi Ege'yi de ön plana çıkarıyoruz. Doğu Anadolu'ya ayrı çalışma yapıyoruz. Karadeniz ayrı bir destinasyon bizim için. Türkiye kültür varlıklarında zaten rakipsiz bir ülke. Kapadokya başlı başına zaten. Turizm sezonunu 12 aya yaymak gibi bir avantajımız var." diye konuştu.

- "Artık süper ligdeyiz"

Gelecek yıl 64 milyar dolar hedefinde olduklarına dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra her sene rakamı artıracağız. Artık süper ligdeyiz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3'e girmek. Daha çok çalışmamız gerekiyor. 80 milyon ziyaretçiyi yakalamamız gerekiyor. En zorlandığımız şey siyasette algı yönetmek. İş üretemeyen genelde algı üretmekte çok mahir oluyor." dedi.



Turizmin ülke geliri açısından önemine işaret eden Ersoy, sosyal medya söylemlerine inanarak Araplara karşı ırkçı söylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin kendi açısından turistlerin bir ekonomik değer olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Turistler sizin (dünyada tanınmanız için) en iyi elçileriniz." ifadelerini kullandı.

- "Venedik Bienali'ndeki gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz"

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine dair de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Rami Kışlası'nda millet bahçesi var. Sadece bir kütüphane değil orası. Bu tarz etkinlik alanlarının Haydarpaşa ve Sirkeci'de de yapılması lazım. Biz zaten alanın tren garı özelliğini bozmuyoruz. Tren giriş, çıkışları olacak ve Devlet Demir Yolları işletecek. Onun dışında diğer katlarda Rami Kütüphanesi gibi sergi alanları olacak. Orada çok büyük bir arkeopark kazısı var ve kazılar devam ediyor. Orası korunacak ve onun yanında Kalkhedon Arkeoloji Müzesi kurulacak. Onun yanına da Performans Sanatları Merkezi yapacağız. Ortasında da aynı Rami Kışlası'ndaki gibi özel bir millet bahçesi olacak. Burada Venedik Bienali'ndeki gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz."

Sirkeci Garı'na dair de Ersoy, "Sirkeci'de de tren olacak. Kazlıçeşme-Sirkeci arası nostaljik tren çalışması devam edecek. O hattı da koruyacağız ve meydanı da düzenleyeceğiz. Kültür, sanat etkinlikleri alanları yapılacak. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı deniz yolu ile birbirine bağlayacağız. Bunlar birkaç etaplık bir proje. Sirkeci ve Haydarpaşa'nın birinci etabını 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Sirkeci Garı, Avrupa'ya ilk giden işçilerimizin çıkış noktası. Bu bakımdan garın bir kısmı da Göç Müzesi olacak." dedi.

Ersoy, arkeolojik kazıları da 12 aya yaydıklarını ve geniş olarak alanların kazıldığını aktararak, çok fazla önemli eserlerin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.



