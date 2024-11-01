Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2024 22:20, Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:21
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Kafur Çetinkaplan (33), akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Çetinkaplan, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.