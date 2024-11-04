İL MEM'ler İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmen Ataması Duyurusuna Çıkıyor

Haberimizde; "2024/57 NOLU GENELGE NORM KADROLAR BELİRLENMEDEN UYGULANAMAZ

Öncelikle 2024/57 nolu Genelge zamanlama açısından genel teamüllere ve yıllardır bakanlık tarafından uygulanan norm kadro belirleme ve atama takvimine aykırıdır.

"İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu ve 2024/57 nolu genelgesine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin atanma işlemleri "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" öncesinde yapılacağından yani norm kadrolar belirlenmeden 2024/57 nolu genelgenin uygulanması zamanlama açısından sorun oluşturacaktır.

Çünkü norm kadro belirleme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazısı ve takvimi Eylül ayının ortasında yayınlanmakta olup bu yazı ve takvime göre Ekim ayının ilk iki haftasında da norm kadrolar belirlenmektedir. Bakanlıkça belirlenen bu norm kadrolar onaylandıktan sonra ülke genelinde Kasım sonu norm kadro fazlası öğretmen atamaları yapılmaktadır." açıklamasında bulunmuştuk.

Haberimizde ise; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 19.09.2024 tarih ve 114780916 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 30 Eylül 2024 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istediğini belirterek Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorunda olunduğunu, ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenlerin norm fazlası olacağını bu nedenle, öğretmenlerin ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemesi, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmesi ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğinin fotokopisini alması gerektiğini ve haber altında yer alan çeşitli norm kadro haberlerimizde öğretmenlerin dikkat etmek zorunda oldukları hususları açıklamıştık.

Bu bilgiler ışığında hemen hemen tüm iller ihtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmen atamalarını yukarıdaki haberimizde dediğimiz üzere 30 Eylül 2024 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" sonrasında yapmak için duyuruya çıkmışlardır.

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmenlerimizin "2024 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli?" haberimizde yer alan uyarılarımızı dikkate alarak hareket etmeleri yerinde olacaktır.

Ahmet KANDEMİR