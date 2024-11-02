Sakarya'da 4 çocuğa 'cinsel istismarda' bulunan şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, bir kız çocuğu, marangoz H.A'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

3 kız daha ifade verdi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.