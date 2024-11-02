Fırıncılar asgari ücreti bekliyor! Ekmeğe ne kadar zam yapılacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Balcı "Bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık sonuna kadar, asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildiren Balcı "İlgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde un fiyatları 720-760 lira bandına çekildi.

Un fiyatlarındaki bu ayarlamanın ardından ekmek fiyatları değişmedi. Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız" şeklinde konuştu. Balcı, belirlenen fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında da bulundu.