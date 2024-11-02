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Saat tamirinde sıfır atık modeli!

Sürdürülebilirlik stratejisiyle klasik saat ekosisteminde 'sıfır atık' prensibini hayata geçiren Saat&Saat, kullanım ömrünü tamamlayan saat parçalarını saklayıp parça tedariki mümkün olmayan orijinal ürünlerin tamirinde kullanıyor. Ayda 10 bin ürünün servise geldiğini ifade eden Saat&Saat Teknik Servis Müdürü Mehmet Düzgün, 1 milyon adet eski saat parçası stoklarının olduğunu söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 15:24, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:24
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Saat tamirinde sıfır atık modeli!

Teknolojinin gelişmesi birçok sektörde olduğu gibi saat sektöründe de iş yapış şekillerini etkilerken, akıllı saatlerdeki yaygınlaşmaya rağmen klasik saatlere talep devam ediyor. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Saat&Saat, birçok klasik saatin artık parçasının üretilmediğini göz önünde bulundurarak yedek parça konusuna 'sıfır atık' mantığıyla yaklaşıyor. Şirket, teknik servis alanında hayata geçirdiği uygulamalarla; ürünlerin ve parçaların uzun ömürlü kullanımını sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Kullanım ömrünü tamamlamış orijinal saat parçalarını, teknik serviste bulunan parça depolama alanlarında kategorize ederek saklıyor ve parça tedariki mümkün olmayan orijinal ürünlerin tamirinde kullanılmak üzere değerlendiriyor. Marka bu uygulama ile yeni bir parça üretiminden oluşacak kaynak kullanımının ve parça tedariki sağlanamadığı için tamiri mümkün olmayan saatlerin atık olmasının önüne geçerek var olan parçayı döngüye geri kazandırıyor.

KADIN ELİYLE DÖNGÜSEL MODEL
Türkiye Gazetesinde Önder Çelik'nin haberine göre; Sürdürülebilirlik stratejisini ve teknik servis alanındaki çalışmalarını 'Dünya İncelik İster' etkinliğinde paylaşan Saat&Saat, sürdürülebilirlik stratejilerini BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim', 'İklim Eylemi', 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme', 'Kadın İstihdamı', 'Sanayi ve Yenilikçilik' başlıklarına odaklanarak şekillendiriyor. Etkinlikte, sektörde kadın saat ustalarını yetiştirmek maksadıyla hayata geçirilen 'İncelikli İş' projesinin detayları da paylaşıldı. Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak, sektöre kadın elinin değdiği yeni bir alan kazandıran "Kadın Saat Ustası İncelikli İş" projesiyle çıraklıktan usta seviyesine kadar saat ustalarını yetiştirerek, yok olmakta olan bir mesleği yeniden canlandıran döngüsel iş modeli geliştirdiklerini söyledi. Şirketin Devridaim Enstitüsü iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte söz alan Devridaim Kurucu Ortağı Yasemin Uluçınar da "Saat&Saat'in teknik servisi, döngüsel ekonomiye mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Çünkü döngüsel ekonomi, 'al, kullan, at' anlayışına karşı, 'onar, tamir et, yeniden kullan' felsefesine dayanıyor" dedi.

Ayda 10 bin ürünün servise geldiğini ifade eden Saat&Saat Teknik Servis Müdürü Mehmet Düzgün ise şirkette 70 saat ustası olduğunu ve 1 milyon adet civarında eski saat yedek parça stoklarının bulunduğunu anlattı. Tamir ve onarım kültürüne verdikleri önemi vurgulayan Düzgün "Aşırı tüketim ve doğaya verilen zararlar, bizi bireysel ve kurumsal olarak sürdürülebilirliği bir hayat tarzı haline getirmeye yönlendirdi. Uzun yıllardır hizmet veren teknik servisimizde ustalarımız bozulan veya aksayan saatleri titizlikle onarıyor. Üstelik, sadece Saat&Saat markalarını değil, farklı markalardan ya da aile yadigarı olan saatleri de aynı özenle tamir ediyoruz" diye konuştu.
Marka, teknik serviste kullandığı dijital garanti belgesi uygulamasıyla da kağıt israfını azaltıyor. Teknik servise giren müşteri ürünlerinin takibi kağıt servis formu yerine karekod sistemiyle yapılacak.

HEDEF %30 KADIN USTA
Saat&Saat Teknik Servis Müdürü Mehmet Düzgün, 2023'te İŞKUR iş birliğiyle başlattıkları "İncelikli İş" projesiyle 30 yaş altı kadınlara yönelik eğitimler verdiklerini belirterek "Saat ustalığı mesleğindeki kadın istihdamını artırıyoruz. Hedefimiz, atölyelerimizdeki ustaların en az yüzde 30'unun kadınlardan oluşması" diye konuştu.

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