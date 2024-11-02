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Stratejik kurumlara ortak güvenlik! TUSAŞ saldırısı sonrası tedbir artıyor

TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından stratejik kurumlar için güvenlik önlemleri artırılıyor. Tüm tesislerde ortak güvenlik standartları oluşturulacak ve çok katmanlı koruma sağlanacak. Tehditler anında analiz edilip yerli ve milli sensör sistemleri kullanılacak. Bu tedbirler, stratejik kurumların güvenliğini en üst düzeye çıkarma hedefiyle hayata geçiriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 10:08, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:09
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Stratejik kurumlara ortak güvenlik! TUSAŞ saldırısı sonrası tedbir artıyor

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının ardından, güvenlik zaafı olup olmadığına dair tartışmalar yaşanmış, bu gibi şirketlerin neden özel güvenlik tarafından korunduğu, stratejik öneme sahip benzer kurumlardaki güvenlik tedbirlerinin artırılıp artırılmadığı soruları gündeme gelmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TUSAŞ saldırısından sonra ülke genelindeki tüm savunma sanayi tesisi yerleşkelerinde alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Bu kapsamda, savunma sanayi şirketlerinin güvenliğinin belli bir standarda bağlanması için çalışmalara başlanıldı. Buna göre; tüm stratejik tesisleri için ortak bir güvenlik yöntemi ve standardı belirlenecek. Standartların altına düşülmesine izin verilmeyecek.

HASSAS RADARLAR DEVREDE
Türkiye Gazetesinde Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Tehditlere karşı anında reaksiyon sağlayabilecek entegre sistemler kullanılacak. Bu çerçevede, elektro-optik, radar, sismik ve lazer gibi sensörlerin yerli üretim kapasiteleri artırılacak. Tesislerin güvenliği, yerli ve milli sensör sistemlerinin entegrasyonuyla kapsamlı hale gelecek. Atılacak adımlarla güvenlik çok katmanlı bir sistemle sağlanacak. Tehditlerin anlık olarak analiz edilip önlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü görüntü işleme sistemleri kritik rol üstlenecek. İnsansız kara, deniz ve hava sistemlerinden kaynaklanacak tehditlere yönelik hassas radarların kullanılması öngörülüyor. Kameralar ve kapıların duyarlılığını da artırılacak.

PERSONELE ÖZEL EĞİTİM
Tesislerinin güvenliğinin sağlanmasında koruma ve kontrol görevi üstlenen personelin de titizlikle seçileceği belirtiliyor. Güvenliğin özel bir eğitimden geçirilmesinin de masada olduğu belirtilirken, korumada jandarmanın görevleri değerlendiriliyor.

JANDARMA KORUMASI DA GÜNDEMDE
Tesislerin hem iç hem nizamiye hem de dış güvenliğinin sağlanması noktasında üç aşamanın belirlenebileceği kaydediliyor. Güvenliğin sadece Jandarma eliyle sağlanması da bir diğer seçenek olarak değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından savunma tesislerinin güvenliği için belirlenecek kriterlerin en kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.

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