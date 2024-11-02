Doğalgaza iklime göre fatura

Doğalgaz tüketiminde iklim etkisi ve kullanım limitine göre faturalandırmaya geçilecek. Örneğin, kışın daha sıcak olan Antalya ile kara kışın yaşandığı Erzurum'da doğalgaz faturası farklı tarifelendirilecek.

AKŞAM'ın haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'gerçek maliyet modeli' kapsamında elektrikten sonra doğalgaz için de kademeli fiyatlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz kullanımında kışı uzun süren, soğuk iklimin hakim olduğu Erzurum ile kışın daha kısa sürdüğü ve sıcakların da daha yüksek olduğu Antalya farklı tarifelere tabi olacak.

ŞUBAT 2025'TE DEVREDE

Gelecek yılın şubat ayında başlaması planlanan doğalgazdaki yeni tarifelendirme, yıllık sıcaklık haritaları üzerinden yapılacak çalışmayla detaylandırılacak. Antalya'nın bile kendi içinde farklı tarifelendirileceği, daha yüksek yerlerdeki tarife ile sahil kentlerinin aynı sınıflandırmaya tabi olmayacağı konuşuluyor. Tüketimde belirlenen sınır, iklim şartları gözetilerek esnetiliyor. Bunun da belli istisnaları olacak. Örneğin Erzurum'da belirlenen sınıflandırma, köylerde yaşayan geniş aileler için ayrıca farklılaşacak. Köylerde gelin, dede, nine gibi daha fazla aile ferdinin bir arada yaşadığı konutta doğalgaz tüketimi daha fazla olacağı için bu durum faturalandırmada göz önünde tutulacak. Tek kattan fazla ve kalabalık ailelerin yaşadığı konutlarda da tek abonelik yerine çoklu abonelikler gündeme gelecek. Fazla nüfusa sahip konutlar aile bildiriminde bulunursa, limitlerden muaf olacak.

KADEMELİ FİYATLANDIRMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide ihtilacı olanın sübvanse edilebilmesi için, elektrikteki gibi doğalgazda da kademeli fiyatlandırmaya gidileceğini söyledi. Bayraktar, 'az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği' yeni dönemin ayrıntılarını anlattı: "Doğalgazda da Şubat 2025'te kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçeceğiz."

DÖRT GRUP İSTİSNAYA TABİ OLACAK

Doğalgazda kademeli fiyatlandırmadan istisna tutulanlar sadece çok nüfuslu köy konutları olmayacak. Cami ve cemevi gibi ibadethanelerin yanı sıra okullar, dernekler, şehit yakınları ve gaziler de doğalgaz limit ve tarifelerindeki sınırlamalara tabi olmayacak. Gazın yanı sıra elektrikte de benzer bu uygulama yakın zamanda hayata geçecek. Yüksek elektrik tüketenler 2025'ten itibaren daha fazla ödeyecek. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu belirten Bakan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre abone 417 kilowattsaati yani aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektriği 'gerçek maliyeti' ile satın almaya başlayacak. Sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkacağı yani 2 bin lira üzerinde ödeme yapabilecekleri belirtiliyor. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun da yüzde 3'ünün yani 1.2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler. Bu kesim elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek" dedi.