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MHK Başkanı Gündoğdu: Arda Kardeşler derbide hata yaptı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbideki kararları çok tartışılan hakem Arda Kardeşler hakkında MHK'den açıklama geldi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Arda Kardeşler'in derbide 8 hata yaptığını ve nasıl bir uygulamaya gittiklerini açıkladı.

Haber Giriş : 02 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:59
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MHK Başkanı Gündoğdu: Arda Kardeşler derbide hata yaptı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbisindeki yönetimi nedeniyle eleştirilen hakem Arda Kardeşler ile ilgili nasıl bir süreç izlediklerini açıkladı.

Spor Gecesi Dijital kanalına açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Hatta ağır da bedel ödeyeceğiz." dedi.

Beşiktaş'ın isteğiyle dğeil MHK'nin normları içinde Arda Kardeşler'in dinlendirileceğini belirten Gündoğdu, dinlendirme karşılığının 4-6 hafta olduğunui bunun altında olmayacağını söyledi.

Gündoğdu, Beşiktaş camiasının büyük tepki gösterdiği Arda Kardeşler için, "Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan birşey olur diye UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz." diye konuştu.

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