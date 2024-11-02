AK Parti Kastamonu Milletvekili kalp krizi geçirdi
AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay (49), dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.
HALİL ULUAY KİMDİR?
1975 yılında Kastamonu Taşköprü'de doğan Halil Uluay, İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu. Uluay, 2006-2018 yılları arasında Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi.
Halil Uluay, 2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Uluay, evli ve 3 çocuk babasıdır.