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Kayseri'de 11 ruhsatsız silah ile 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan çalışmalarda 11 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 kilo 296 gram kaçak tütün yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 10:17, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:18
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Kayseri'de 11 ruhsatsız silah ile 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kilo 296 gram kaçak tütün, 433 adet tabanca fişeği, 87 bin 781 adet makaron ve 33 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 33 olay çerçevesinde 53 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca aranan şüpheliler kapsamında da 83 kişi ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir." denildi.

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