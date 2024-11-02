Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB- seviyesine yükselttiğini açıkladı. Bu yıl üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduklarına vurgu yapan Şimşek, bu iyileşmenin ekonomideki dengelenme adımlarıyla sağlandığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB- seviyesine yükselttiğini açıkladı.
Bu yıl üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduklarına vurgu yapan Şimşek, bu iyileşmenin ekonomideki dengelenme adımlarıyla sağlandığını belirtti.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi notundaki artışın ekonomideki dengelenme, cari açığın azalması, Türk lirasının istikrar kazanması, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin bir yansıması olduğunu ifade etti.
Hükümetin uyguladığı ekonomi programının ülke risk primini düşürdüğünü ve dış borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Şimşek, piyasa göstergelerinin ilerleyen dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ettiğini vurguladı.S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 2, 2024
Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve.