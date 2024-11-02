Kredi notu yükseldi: Şimşek'ten ekonomik dengelenme vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB- seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Bu yıl üç büyük derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduklarına vurgu yapan Şimşek, bu iyileşmenin ekonomideki dengelenme adımlarıyla sağlandığını belirtti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi notundaki artışın ekonomideki dengelenme, cari açığın azalması, Türk lirasının istikrar kazanması, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Hükümetin uyguladığı ekonomi programının ülke risk primini düşürdüğünü ve dış borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Şimşek, piyasa göstergelerinin ilerleyen dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ettiğini vurguladı.