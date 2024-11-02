Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Ekimde 23,6 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatına ilişkin ekim verilerini açıkladı.

Bakanı Bolat'ın açıklamasına göre ekimde 23,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 3,6 oldu.

Bakan Bolat, "Şimdiye kadarki en yüksek ekim ayı ihracatına imza atıldı" dedi.

İlk 10 ayda 216,4 milyar dolara ulaşıldı. İhracat son 12 ayda ise 262,3 milyar doları aştı.

Ekimde yaklaşık 11 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleşti.