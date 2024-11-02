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Doğal gaz dağıtım hattında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun delinmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 11:35, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:35
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Doğal gaz dağıtım hattında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun delinmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta doğal gaz dağıtım hattında gerçekleştirilen çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu alev aldı.

Gaz sızıntısının olduğu yerden yükselen alevler, yan taraftaki tek katlı evin çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evin çatısındaki yangını büyümeden söndürdü.

Delinen boru hattından çıkan alevlerin eve zarar vermemesi için evin dış cephesine su sıkıldı.

Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin gazı kesmesi üzerine boru hattındaki yangın söndürüldü.

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