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Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, yaklaşık 1 ayın sonucunda 32 bin 599 kişinin 4 milyar 433 milyon 966 bin liralık borcunu 60 aya kadar vadelendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 12:18, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:19
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Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.

Uygulamaya göre, TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırırken, ihtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Borcun en az yarısı ödenene kadar limit artırılamayacak
Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek ve yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlara bakıldığında, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 oldu. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.

Ayrıca, dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olanlar için, borç tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında da aynı oranlar geçerli olacak.

Yapılandırılan borç tutarı 4,4 milyarı aştı
Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'ndan edilen bilgilere göre, 28 Ekim itibarıyla hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi olmak üzere borcu yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu.

Toplamda yapılandırılan borç tutarı 4 milyar 433 milyon 966 bin lirayı bulurken, bu süreçte borçlarını yapılandırmak isteyenlerin kamu bankalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

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