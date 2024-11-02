Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.