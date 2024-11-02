Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma
Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen yurtta kalan çocukların darbedildiği iddiasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 13:59, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:00
Sincan'da dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı.
Görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı görüldü.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, sosyal medyada yer alan çocukların darbedildiği yönündeki video ve haberler üzerine resen soruşturma başlattığı öğrenildi.