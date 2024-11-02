Yurtta çocukların darbedildiği iddiasına soruşturma

Sincan'da dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı.

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