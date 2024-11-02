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Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya Meram'da yumurta üretim merkezinde Kuş Gribi (H5N1) tespit edildi. İşletmenin olduğu bölge karantinaya alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 14:09, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:13
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Konya Meram'da Kuş gribi tespit edildi


Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuş gribi açıklaması geldi. Bakanlık sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında Konya'da bir üreticide kuş gribine rastlanıldığını belirterek "31 Ekim 2024 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna dair bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimlerimiz derhal işletmeye intikal etmiş ve bölgeyi karantinaya almıştır. İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kuş gribi hastalığı özellikle göçmen kuşların göç mevsiminde ortaya çıkan başta kanatlı hayvanlarda görülen bir hastalıktır. 2023 yılında 158 ülkede, bu yıl şu ana kadar ise 74 ülkede kuş gribi vakası yaşanmıştır.

Yakın zamanda kuzey yarım küreden güney yarım küreye yabani kuş göçü gerçekleşmiştir. Ülkemizin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği etmesi nedeniyle, Avrupa kıtasında ortaya çıkan vakaların ülkemize taşınması riski ortaya çıkmaktadır.

31 Ekim 2024 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna dair bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimlerimiz derhal işletmeye intikal etmiş ve bölgeyi karantinaya almıştır. İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak yarı çapı 10 km olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan İşletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır.

Ortaya çıkan bu durum, kuşların göç mevsimlerinde dünyanın birçok Ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de olası bir durumdur. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız."

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