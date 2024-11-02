İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, ekim ayında 242 üründen 147'sinin fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise sabit kaldı.

Ekim ayında gıda harcamaları kategorisinde yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları arasında kadın kazağı yüzde 48,72, kabak yüzde 43,90, salatalık yüzde 42,48 ve erkek paltosu yüzde 39,62 oranında artış gösterdi.

Ekimde fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limon oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında şehirlerarası otobüs bileti yüzde 7,32, lahana yüzde 7,20, tiyatro bilet ücreti yüzde 3,33 ve şişe suyu yüzde 2,27 oranında düşüş gösterdi.

İTO'nun açıkladığı verilere göre, ekim ayında İstanbul'da özellikle gıda ve giyim harcamalarında önemli fiyat değişiklikleri yaşandı.