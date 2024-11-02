İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan asgari ücret önerisi

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret tartışması gündemin en sıcak konularından bir haline geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ABD temasları sırasında bir araya geldiği yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu ifade etti.

Asgari ücret Ocak 2024'te net 17 bin 2 liraya çıkarılmış, yıl ortasında da bir düzeltme yapılmamıştı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon yüzde 41,5 olarak öngörülürken, ekonomistler enflasyonun bu oranın üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

İktisatçılar itiraz ediyor

Asgari ücretin gerçekeşen yerine hedef enflasyona göre artırılması da gelen öneriler arasındaydı...

Geçen günlerde saygın 126 iktisatçı ortak bir açıklamayla asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması çağrısında bulunmuştu.

Ekonomistler, 2025 yılı ocak ayı için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söylemişti.

Hakan Aran'dan sübvansiyon mesajı

Asgari ücret tartışmalarına İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da katıldı. Aran, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtlarken tüm tarafların haklı olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyonun sabit gelirli, asgari ücretle geçinen kesimi etkilediğini vurgulayan Aran, "Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor" dedi.

Asgari ücrete yüzde 40 yapılması halinde sanayicinin de rahatlatılması gerektiğini anlatan Hakan Aran, "Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdürü Aran "Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil" şeklinde konuştu.