Bakan Kacır: Türkiye AR-GE insan kaynağını 10 misline çıkarttı

Bakan Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, makine sektörünün her zaman en öncelikli, en stratejik sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin 22 yılda ekonomide muazzam bir ivmeyle gelişme kaydettiğini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Milli gelirimizi 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolara yükselttik. Türkiye ekonomisi satın alma paritesine göre dünyada 18. sıradan 11. sıraya tırmandı. Bütün bu süreçte sanayimizin baş aktör olmasını da hep birlikte sağladık.

Türk sanayisi bugün ihracatın lokomotifi doldu. Yıllık 262 milyar dolara varan 36 milyar dolar üzerinden 262 milyar dolar düzeyine yükselen ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu başarı hikayesinde elbette hep birlikte attığımız adımların planlı sanayileşme yaklaşımlarının da çok önemli bir rolü oldu."

"Makine sektöründe ihracatımızı yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan, 25,3 milyar dolara yükseldi"

Kacır, OSB'lerin sayısının 191'den 362'ye OSB'lerde üretim faaliyeti sürdüren sanayi alanlarının sayısını 11 binden 58 bine çıktığını aktararak, OSB'lerde istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını dile getirdi.

Toplam sanayi istihdamının 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükseldiğini ifade eden Kacır, "Hiçbir sanayi sektörünü geride bırakmadık. Sanayi sektörlerimizin pek çoğunda 10 misline, 12 misline, 15 misline varan ihracat büyümeleri kaydettik. Makine sektöründe ihracatımızı yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan, 25,3 milyar dolara yükseldi. 2024'te de bu seviyeyi koruyacağımıza biraz da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünyanın en zengin en gelişmiş kabul edilen ülkelerine makine ihracatı yapabilen bir ülkedir bugün Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Teşviklerle sanayicimizin yanındayız"

Kacır, yatırım teşvikleriyle sanayicilerin yanında olmaya gayret ettiklerini dile getirerek, bu dönemde 750 milyar liralık yatırım için 10 bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ve 193 bin nitelikli istihdamın makine sektöründe önünü açtıklarını belirtti.

Türkiye'nin yapısal dönüşümüne hız kazandıracak ileri teknoloji başlıklarında gerçekleşecek yatırımlara 2030 yılına kadar 30 milyar dolara varan teşvikler sunacaklarını dile getiren Kacır, teşvikler aracılığıyla küresel yatırımların Türkiye'ye daha hızlı yönlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Dönüşümler için iki yeni program

Kacır, sanayide en önemli hedeflerinden birinin de ikiz dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm alanlarında daha hızlı adımlar atmalıyız. Bunun için 2 yeni program başlattık. Bu programların kurgusunun da aslında bir zihniyet dönüşümünü de barındırdığını ifade etmek isterim. Biz doğru hedefler koyduğumuzda hep birlikte bu hedefler doğrultusunda hızlandığımız ve ortak adımlar attığımızda ne kadar önemli neticeler aldığımızı pek çok alanda gördük.

Bu ana kadar aldığımız en kıymetli neticeler AR-GE alanında attığımız adımlar. Türkiye 22 yıl önce araştırma geliştirmenin sözlük anlamının dahi yeterince bilinmediği bir ülkeydi. Bugün ise Türkiye 270 bini aşan AR-GE insan kaynağıyla, 29 bin olan AR-GE insan kaynağını 10 misline çıkarttı. 1600'den fazla acemi tasarım merkezi ile 104 Teknopark'ta 11 bine yakın araştırma geliştirme projesi sürdüren firmasıyla ve milli gelirinin yüzde 1,3'ünden fazlasını AR-GE'ye ayıran kuvveti ile iddialı AR-GE ve inovasyon ülkesi olmuştur."

"Öncelikleri yatırım başlıkları olacak"

Firmaların, Yeşil Dönüşüm Merkezleri ve Dijital Dönüşüm Merkezleri oluşturmasını beklediklerini belirten Kacır, mevcut teşvik sisteminde Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm yatırımlarını öncelikli yatırım başlıkları arasında desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Kacır, Yeşil Dönüşüm yol haritalarını hazırladıklarını ve 2053 yılına kadar 70 milyar dolara varan bir yatırımın gerçekleşmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana sürdürdüğümüz ve gerçekten bu dönemde 12 yılda çok önemli kazanımlar elde etmemizi sağlamış yatırım teşvik sisteminin de çok kapsamlı bir etkin değerlendirme çalışmasını tamamladık. Sistemde Türkiye'nin sanayi politikasıyla ve kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde attığımız ve bu ana kadar netice aldığımız adımların önümüzdeki dönemde daha güçlü neticelerde olması için nasıl güncellenmesi gerektiği, şu ana kadar hedeflediğimiz ama netice alamadığımız alanlarda da hangi yeni unsurlarla netice alabileceğimiz, aynı zamanda bu dönemde sürdürmekte olduğumuz fiyat istikrarı, hedefleri, enflasyonu düşürme öncelikli sıkı para politikasının yatırımları yavaşlatıcı bir etki oluşturmaması adına almamız gereken ilave tedbirlerin teşvik sistemiyle finansmanı kolaylaştırıcı tedbirlerin neler olması gerektiğine ilişkin çok kapsamlı bir çalışmayı çok büyük ölçüde tamamladık.

Yakında yeni yatırım teşvik sistemimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sistemde bir yandan Türkiye'nin yüksek teknoloji hamlelerini hızlandıracağız. Bir yandan halihazırda başarıyla sürdürdüğümüz teknoloji odaklı sanayi hamlesi gibi programları stratejik teşvik uygulamalarını bugünkünden daha ileri unsurlarla destekleyeceğiz."

Sektör şehir eşleşmesi

Kacır, Hamle Programı'yla destekledikleri yatırımların gelecek dönemde daha hızlı hayata geçmesini sağlayacak finansman desteklerini devreye alacaklarını anlattı.

Bölgesel kalkınma perspektifini terk etmeyeceklerine işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin daha hızlı kalkınma ihtiyacı olan 2000'li yıllar öncesinde uzunca bir dönem maalesef bazen ihmal edilmiş, bazen terör yüzünden istediğimiz hızda kalkınma gerçekleştirememiş olduğumuz şehirlerde kalkınmayı hızlandırıcı adımları daha güçlü şekilde atmamızı sağlayacak politikalar ortaya koyacağız. Her bir şehrimiz için o şehrin fırsatlarını, güçlü yanlarını dikkate aldığımız yatırım başlıklarında yerel kalkınma hamlesi programını ilan edeceğiz.

Sektör şehir eşleşmesini yeni yatırım teşvik sisteminde daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Ve bunun yanında özellikle teşviklerimizden büyük ölçüde yararlanan büyük ölçekli firmalarımıza artık daha fazla ödevler vereceğiz. Bu ödevlerin içinde hem Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda AR-GE faaliyetlerini sürdürmek olacak Hem de özellikle nitelikli insan kaynağımızı, eğitim alt yapımızı destekleyici kamu faydasına sosyal fayda üretebilecek yatırımların altına ellerini koymalarına sağlayacak görevlerde olacak."

Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer de makina sektörü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, oda başkanları, OSB yetkilileri ve sanayiciler katıldı.