Esenyurt mitingine neden katılmadı? Mansur Yavaş'tan açıklama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

Yavaş, "Şu bizim zorumuza gidiyor; bir yandan bebek katili birisine bir rol verilmeye çalışılıyor, bir yandan da bu tür operasyonlarla CHP terörle ilişkilendirilmek isteniyor. Bu yapılanların asıl gündem olan ekonomiyi de unutturmak için yapıldığına da kalben inanıyorum." dedi.

CHP'nin altı okundan birinin de milliyetçilik olduğunu belirten Mansur Yavaş, "Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Yörüngeyi şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıranlar bu eleştirileri yapanlar." diye konuştu.

Yavaş, Esenyurt mitingine neden katılmadığı konusunda ise "Oraya gitmemem konusunda farklı anlamlar çıkarıldı ama belediye başkanlarımızın çoğu da gidemedi. Herkesin programları da var. Çankaya Belediye Başkanımız temsilen gitti." ifadelerini kullandı.