9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklu baba, cezaevinde intihar etti

Dün, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, ihbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında anne F.G. ve baba G.Ş. tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan G.Ş.'nin cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Açıklamayı, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün yaptı.

Gürcün, "İntihar eden şahsın bir not bırakıp, sabah saatlerinde tuvalete giderek intihar ettiği bilgisi bizimle paylaşıldı. Kamuoyunda çeşitli söylentiler dönmekte. Bu açıdan durumun bu şekilde gerçekleşmiş olduğunu en yetkili mercilerden öğrenmiş bulunuyoruz." dedi.

Gürcün, bebeğin durumunu da yakından takip ettiklerini belirtti.