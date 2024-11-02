Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 17:43, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:44
D-100 kara yolunun otoban kavşağında, Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden A.K. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.