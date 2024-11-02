Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gündem konuşmalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak futbol takımına başarı dileyerek sözlerine başlayan Koç, "Trabzon'da takımımızın yolu açık, şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de temasta, geçen sene yapılanların tekrarlanmamasına eminiz. Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız." dedi.

"YÖNETİM KURULU OLARAK SONUNA KADAR HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Futbol takımının son yıllarda istikrar sorunu yaşadığına değinen Başkan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya destek olmaları konusunda çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır futbol şubemizde istikrar yakalayamamamızdır. Bizim de, bizden önceki yönetimin sorumluluğu, hataları aşikardır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç olduğu süreyi, sabrı taşımayan camiamızın sabırsızlığı da pay sahibidir. Yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı bu toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en başarılı teknik direktörlerden biri olan Jose Mourinho'yu kazandırmıştır. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hatta bir nebze olsun, ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Bu sefer daha da riskler alarak mühendislikler yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basınımız Mourinho'yu hedef haline getirmiştir. Bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bunlara kanarak etkilenmiş, hocamızı da 9. haftada saldırıya uğrattılar. Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerine taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi seviyeye yükseltmek için harcayan sevgiyi, sabrı sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Yönetim kurulu olarak sonuna kadar yanınızdayız. Kendisiyle ilgili hayalimizi uzun vadelidir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesidir."