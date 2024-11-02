Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 11 ölü
Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 18:41, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:41
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı, çevrede ise büyük hasar oluştu.