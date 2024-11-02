Afyonkarahisar'da 9 araç birbirine girdi: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 20:55, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:58
Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.