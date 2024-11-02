Denizli'de arı sokması can aldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan Çetin Perşan hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 20:55, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:56
İlçede Cabar Mahallesi'ndeki bahçelerinde 3 gün önce çalışmaya giden 48 yaşındaki Çetin Perşan'ı arı soktu.
Arı sokmasının ardından yüzü şişen Perşan'ı gören babası, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Ekiplerce Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Perşan, daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Perşan, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası Perşan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.