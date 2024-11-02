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Yerlikaya: Uyuşturucu ile mücadele önceliğimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu kullanımını 'küresel bir felaket' olarak gördüklerini belirterek, "İçişleri ailesi olarak suç ve suçlularla gece-gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz; uyuşturucu, bu mücadele alanımızın başında geliyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 21:13, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 21:15
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Yerlikaya: Uyuşturucu ile mücadele önceliğimiz

Ordu'da bir otelde düzenlenen güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Uyuşturucu kullanımını 'küresel bir felaket' olarak gördüklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak suç ve suçlularla gece gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, gençleri uyuşturucudan korumak için Türkiye'yi "Uyuştucu için yasakli bölge" yapmayı hedefledikleri belirterek opeasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu bu mücadele alanlarımızın başına geliyor. Uyuşturucu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu milletin özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak onların uyuşturucu ağına düşmesine engellemek öncelikli görevlerimizdir. Durmadan duraksamadan Yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve Yasaklı Bölge olmasını sağlamaktır. Arz cephesinde torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim ediyoruz. Başta geleceğimizin teminatlarımız ve gençlerimiz olmak üzere bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

Okul etraflarındaki Narkotimlerin sayısını artırdıklarını belirten Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkolog, NarkoTIR, Narkolog ve UYUMA Projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 8 milyon 750 bin kişiye bu projeler kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptık" diye konuştu.

RUHSATSIZ SİLAHLARLA İLGİLİ CEZALAR ARTACAK

Bakan Yerlikaya, bir konunun daha altını çizmek istediğini belirterek, "Çok yakın zaman içerisinde Gazi Meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

FETÖ OPERASYONLARI

FETÖ ile ilgili de verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Su uyur ama FETÖ'vari örgütler uyumaz sözünü hatırlatarak, tekrar söylüyoruz. 32 operasyonda 5 tutuklu, 7 adli kontrolün olduğunu, DEAŞ ile ilgili 7 operasyonlarda 2 tutuklu, 2 adli kontrolün olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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