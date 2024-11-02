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Nihat Zeybekci: Göreceksiniz neler dökülecek oradan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili "Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2024 23:15, Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:00
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Nihat Zeybekci: Göreceksiniz neler dökülecek oradan

AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılarak bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, hizmet etmenin muhalefetin genetiğine aykırı olduğunu, onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini iddia etti.

Kendilerinin ise tam tersine hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini söyleyen Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Göreceksiniz neler dökülecek oradan"

Zeybekci, "Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler, her şeyi bir anlatsınlar. Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz? Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?" dedi.

"Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz"

Ortadoğu'da bir oyunun oynandığını, bunun tek hedefinin de Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunu oynayanların maşalarının da Kandil'de olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı çok anlamlı bulduğunu, bunu açılan son kapı olarak gördüğünü dile getiren Zeybekci, "O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM'nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli'nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz. Net olarak onu da söyleyeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut AK Parti Çardak İlçe Başkanı Özgür Aksöğüt'ün tek aday olduğu kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

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