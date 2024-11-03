3 Kasım 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Kasım 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri 11 Müdürü Mustafa YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
2/11/2024 TARİHLİ VE 2024/387 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;
- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Durmaz BAYRAKTAR,
görevden alınmış,
- Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim AKKOÇ,
-Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan SEÇİLMİŞ,
- Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan GAZEL,
- Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih AYNA,
- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ,
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Begüm ALAÇAM UYAV, atanmıştır.
Polis Akademisi Başkanlığına, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat BALCI atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selim TERZİ atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;
- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin DURMUŞ,
- Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice ÖZDEMİR,
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet BAL,
- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan ÖZKAN,
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih PAÇA,
- Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet BARAN,
- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil DEMİRCAN,
- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf AKBAŞ,
- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin TAŞ,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet ŞİMŞEK,
- Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa YILDIRIM,
- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer DUMANLI,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ER ve Levent YAZICI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;
- XXV. Bölge Müdürü Murat Lütfü GÜLDOĞAN,
görevden alınmış,
- Genel Müdür Yardımcılığına Göktuğ İLTER,
- Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer AYDOĞAN,
- Genel Müdür Yardımcılığına, XXII. Bölge Müdürü Cengiz Han KILIÇ ASLAN,
- II. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Koray BİLGİ,
- XXII. Bölge Müdürlüğüne Fatih KİŞİ,
- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Sinan YILDIZ, atanmıştır.
2 Kasım 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI