3 Kasım 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri 11 Müdürü Mustafa YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

2/11/2024 TARİHLİ VE 2024/387 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;

- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Durmaz BAYRAKTAR,

görevden alınmış,

- Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim AKKOÇ,

-Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan SEÇİLMİŞ,

- Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan GAZEL,

- Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih AYNA,

- Göç İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Gamze Gül ÇAKIR KILIÇ,

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Begüm ALAÇAM UYAV, atanmıştır.

Polis Akademisi Başkanlığına, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat BALCI atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selim TERZİ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan;

- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin DURMUŞ,

- Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice ÖZDEMİR,

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet BAL,

- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan ÖZKAN,

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih PAÇA,

- Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet BARAN,

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil DEMİRCAN,

- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf AKBAŞ,

- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin TAŞ,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet ŞİMŞEK,

- Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa YILDIRIM,

- İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer DUMANLI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ER ve Levent YAZICI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- XXV. Bölge Müdürü Murat Lütfü GÜLDOĞAN,

görevden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına Göktuğ İLTER,

- Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer AYDOĞAN,

- Genel Müdür Yardımcılığına, XXII. Bölge Müdürü Cengiz Han KILIÇ ASLAN,

- II. Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Koray BİLGİ,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne Fatih KİŞİ,

- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Sinan YILDIZ, atanmıştır.

2 Kasım 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI