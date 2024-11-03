Efsane Cuma oltasına gelmeyin!

Dünyada en çok beklenen alışveriş dönemlerinden biri olan kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım'da, Efsane Cuma 29 Kasım'da, Siber Pazartesi ise 2 Aralık'ta gerçekleşecek.

Yalnızca iki gün gibi gözükse de aslında markaların bir haftaya, hatta bazen yılın son çeyreğine yaydığı bir dönem ve e-Ticaret'te bu sene 1,2 milyardan fazla alışveriş bekleniyor.

Mobil kullanım böyle zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siber saldırganlar ise sahte ilan ve indirimlerle tüketicileri oltaya düşürüyor.

Sadece siber dolandırıcılar değil fırsatçılık yapan satıcılar da ürünlerinin fiyatlarını yükseltip sonra indirime giderek tüketiciyi yanıltıyor. Alışverişlerde oltaya gelmek ve dolandırılmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin.

HAZIRLIKLARINIZI ÖNCEDEN YAPIN

Hazırlıklı olmak, size büyük avantaj sağlayacaktır. Stokların hızla tükendiği ve fiyatların sürekli değiştiği bu dönemde hazırlıklı olmak size avantaj sağlayacaktır.

Almayı planladığınız ürünlerin fiyatlarını önceden not edin.

Ürünlerin teknik özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı yorumlarını okuyun. Övgü dolu yorumlara temkinli yaklaşın.



LİSTENİZİ OLUŞTURUN

e-Ticaret sitelerinde hesap oluşturun ve bilgilerinizi güncelleyin.

Ödeme yöntemlerinizi hazır bulundurun.

Bütçenizi belirleyin ve alışveriş listenizi oluşturun



KOPYA SİTELERE VE SAHTE MAİL'LERE DİKKAT

Bu tür dönemlerde siber dolandırıcılık tavan yapıyor. Bu sebeple güvenlik tedbirlerini ihmal etmemek ve şüpheli işlemlerden uzak durmak kritik önem taşıyor.

Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olduğundan emin olun.

Kopya sitelere karşı tanınmış ve güvenilir e-Ticaret platformlarını tercih edin.

e-Posta adresinize gelen "indirim kazandınız", "avantajlı teklifler, "100 TL kupon" gibi şüpheli görünen tekliflerden uzak durun. e-Mail uzantısını mutlaka kontrol edin.

Sosyal medyada aldatıcı reklamlardan uzak durun.

Ödeme yaparken güvenli ağlar kullanın.



FİYAT KARŞILAŞTIRMA PLATFORMLARINI KULLANIN

Farklı satıcıların fiyatlarını karşılaştırın.

Geçmiş dönem fiyatlarıyla kıyaslama yapın. Böyle dönemlerde satıcılar ürünlerin fiyatını önce yükseltip sonra indirime gitmiş gibi yaparak aldatıcı yollara başvurabiliyor. Cimri.com, Akakce.com gibi fiyat karşılaştırma platformları aldatılmanızın önüne geçecektir.

En büyük tuzaklardan biri de acele karar verme baskısıdır. Online platformlarda sınırlı stok, süre kısıtlaması gibi faktörler, tüketicileri hızlı ve bazen de yanlış kararlar vermeye itebilir. Onun için acele etmeyin.

ÖMER TEMÜR