Okulların temizlik krizini 'zam' çözdü! Cep harçlığı 833 TL oldu

Engelli, yaşlı ve hasta ile çocuk bakımı gibi alanlarda 'İş gücü Uyum Programı' adı altında çalıştırılan personelin günlük ücretleri artırıldı. Okullarda yeterli temizlik personeli bulunmaması sebebiyle yaşanan kriz de bir süre önce 'İş gücü Uyum Programı' kapsamında takviye personelin görevlendirilmesi ile aşılmak istenmişti.

Programa göre, haftada üç gün çalışacak personele günlük asgari ücret olan 566 lira 'Cep harçlığı' adı altında ödeme yapılıyor. Ancak ücretin çok düşük olduğu gerekçesiyle hem okullarda da hem da başka kurumlarda programa yeterli başvuru yapılmadığı belirtiliyordu.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile program kapsamında çalışacaklara günlük asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre ödemenin günlük asgari ücretin 1,25 katından fazla olmayacağı öngörüldü. Böylece, cep harçlığı adı altında ödenecek tutar 833 liraya çıkarıldı.