Meslek liseli kuyumcular! Önce okul, sonra iş

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Bu protokol, öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerini iyileştirmek ve mezuniyet sonrası istihdamlarını hızlandırmak maksadıyla hazırlandı.

İş birliği çerçevesinde, Ahlatcı Holding bünyesinde sektör içi özellikli belirlenen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi açılacak ve burada öğrenciler kuyumculuk teknolojisi alanında gerçek üretim ortamlarında eğitim alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda Türkiye'nin ilk "sektör içi" okul programı "kuyumculuk" alanında hayata geçirilmiş olacak.

Ahlatcı Holding, eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, başarılı öğrencilere burs verecek ve çeşitli mesleki gelişim etkinlikleri düzenleyecek. Öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları holding tarafından karşılanacak. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilecek ve çeşitli mesleki gelişim etkinlikleri düzenlenecek. Protokol, altı sene süreyle geçerli olacak.