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Tutuklanan Ahmet Özer, belediyeyi aile şirketine çevirmiş

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Özer'in oğlunu, kızını, kardeşini, iki kuzenini, iki yeğenini ve kayınbiraderini belediyede işe aldığı belirlendi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 08:52, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:39
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Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden el çektirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından, belediyeyi adeta aile şirketine çevirmesine ilişkin bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

7 ay önce yapılan yerel seçimlerde CHP ile DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' adayı olarak koltuğa oturan Özer'in, göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi. Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı da gözler önüne serildi.

DANIŞMAN VEYA YÖNETİCİ

Daha önce 'Başka kimseyi bulamadım' savunmasıyla kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Ahmet Özer'in pek çok akrabasını "danışman" kılıfıyla işe alarak belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yapıyor. Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı belirlendi. Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.

KIZI VE OĞLU WHATSAPP GRUPLARINDA TALİMAT YAĞDIRDI

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer'in, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu WhatsApp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı. Belediye başkanının kızı avukat Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçirdiği ve sosyal medya guruplarından belediye çalışanlarına talimatlar verdiği belirtildi.

SKANDAL ATAMAYI 'BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM' DİYE SAVUNMUŞTU

Esenyurt Belediye Meclisi haziran ayı oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sormuş, Özer ise kayınbiraderi Metin Günsan'ın belediyede çalıştığını doğrulamıştı. Özer, skandal atamayı, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" sözleriyle savunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O atama geri alındı, atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz" demesine rağmen Özer'in bu atamayı geri almadığı ve kayınbiraderini Genel Koordinatör olarak görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.


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