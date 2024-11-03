Hava yoluyla Türkiye nüfusunun 3 katı kadar yolcu taşınacak

Geçen yıl direkt transit yolcular dahil 214,1 milyon olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 10,6 artışla 237 milyona yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl yolcu sayısının 249 milyona ulaşması bekleniyor. Böylece gelecek yıl, 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun yaklaşık 3 katı kadar yolcu taşınmış olacak. Söz konusu sayının 2026'da 255 milyonu, 2027'de ise 260 milyonu bulması hedefleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Türkiye genelinde sivil hava trafiğine açık 50 havalimanı işletiliyor. Bunun yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından işletilen Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Türk Hava Yolları tarafından işletilen Aydın Çıldır Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı denetiminde özel sektör tarafından işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile DHMİ denetimi altında özel sektör tarafından işletilen Zafer, Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya, Çukurova Uluslararası ve İstanbul havalimanlarıyla birlikte sivil hava trafiğine açık 58 havalimanında hizmet veriliyor.

Sivil hava trafiğine açık havalimanı sayısının 2026'da 60'a ulaşması planlanıyor.

- Dış hat uçuş nokta sayısı 352'ye çıkacak

Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının, bu yıl sonunda 346'ya, gelecek yıl 348'e, 2026'da 350'ye, 2027'de ise 352'ye ulaşması öngörülüyor. Dış hat ülke sayısının ise 131 olması planlanıyor.

Geçen yıl yüzde 19,2 olan dış hat yolcu sayısı artış oranının, bu yıl yüzde 8,9, gelecek yıl yüzde 4,4, 2026'da yüzde 1,9, 2027'de yüzde 1,8 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İç hat yolcu sayısı artış oranının ise yıl sonunda yüzde 12,7, 2025'te yüzde 6,6, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 2,5 olması hedefleniyor.

Havalimanı uçak kapasitesinin artış oranının yıl sonunda yüzde 10,17, 2025'te yüzde 0,9, 2026 ve 2027'de de yüzde 0,8'er olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Dış hat kargo miktarının ise yıl sonunda yüzde 11,3 artması, gelecek yıl yüzde 0,5 düşmesi öngörülüyor.