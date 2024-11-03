Gözler enflasyon verilerinde

Ekim ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Hem ev kiraları hem de market fiyatlarına etki edecek olan ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin TÜFE beklentisi sorgulanıyor. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,47 artış göstermişti. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti.

ENFLASYON EYLÜL AYINDA NE OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.