Ömer Çelik'ten, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü paylaşımı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı. Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı."

Ömer Çelik, AK Parti'nin, kurulduğu ve iktidara geldiği günden bu yana milletin taleplerini ifade eden ve milleti en geniş ölçekte temsil eden büyük bir çatı olduğunu vurguladı.

- "Teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz"

AK Parti'nin, herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koyduğunu belirten Çelik, şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı güç ve dirayetli liderliği ile her türlü vesayet girişimini ve demokrasimize kasteden her müdahaleyi bertaraf etti. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti siyaseti, yılmadan ve durmadan milletimizin sağlam geleceğinin yollarını döşedi. AK Parti'miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı."

Geleceği kucaklamaya devam eden AK Parti'nin Cumhuriyet'i yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine azimle yürümeye devam ettiğini aktaran Çelik, şunları dile getirdi:

"AK Parti'mizin iktidarının 22'nci yılı vesilesiyle aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçen, bu yolculuğa destek vermiş her bir emek sahibine Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz."

AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutlayan Çelik, "Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.