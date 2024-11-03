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İzmir'de bir polisin öldüğü olayla ilgili 4 tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda, istirahatli olduğu öğrenilen polis memurunun vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 13:08, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:00
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Olay, 28 Ekim saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan markette meydana gelmişti. Edinilen bilgiye Ü.Ö.'nün işlettiği markete, kendisini daha önce de defalarca rahatsız ettiği iddia edilen kalabalık bir grup araçlarla gelerek, içlerinden M.A. adlı kişinin market sahibine arkadaşı ve müşterisinin adını vererek kendisine borçları olduğunu ve tahsil etmeye geldiklerini söyledikleri öne sürülmüştü. Market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50) de dahil olurken, tabancayla 5 el ateş edilen markette bulunan 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel, sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde, marketin dışından içeriye doğru tabancayla ateş edildiği anlar, silah seslerini duyan ve sokakta olan bir kadının kaçtığı daha sonra da şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı anlar yer almıştı.

7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda takip başlatmış ve yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi kıskıvrak yakalamıştı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirilirken, 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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