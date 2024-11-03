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Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu

Sivas'ta arazide bazı uzuvları olmayan bebek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 13:21, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 13:29
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Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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