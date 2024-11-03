Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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