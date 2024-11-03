Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 14:09, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:10
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."