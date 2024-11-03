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Başkentte iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'dan Polatlı istikametine seyreden araç, ters yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 42 yaşındaki otomobil sürücüsü Hakan İ., 35 yaşındaki eşi Esmanur İ. ile ters yönden gelen 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 10 ve 2 yaşındaki K.İ. ve E.İ. kardeşlerse yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 14:43, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:15
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Başkentte iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında E-90 kara yolunun Balıkuyumcu köyü mevkinde meydana geldi. Ankara'dan Polatlı istikametine eşi ve 1'i bebek 2 çocuğuyla seyir halinde olan Hakan İ. kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı araç, ters yönden Ankara istikametine giden 34 yaşındaki Ramazan Güven idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda çarpışan otomobiller hurda yığınına dönerken, yol da ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinden yaptığı kontrolde, ters yönden gelen Ramazan Güven ile otomobil sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda trafik, bir süre yan yoldan sağlanırken çalışmaların ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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