'AK Parti, Türkiye'ye milletin ruhunu tekrar getirmiş bir parti'

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, dedesinin Kastamonu'dan çalışmak için kente geldiğini anlatarak, Türkiye'de bir rençperin torununun bugün memleketine hizmet ettiğini, bunu sağlayanın da tam 22 yıl önce 3 Kasım'da halkın iktidara getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun vizyonu olduğunu söyledi.

Yumaklı, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın" diyerek siyaset sahnesine atılan AK Parti'nin iktidar oluşunun 22. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, AK Parti'nin tabelasını "çocuğunu okulun bahçesine koyup kendisi giremeyen anneler"in koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla 22 yıldır kesintisiz devam eden iktidar gücünü, milletten ve dava arkadaşlarından aldığını belirten Yumaklı, "AK Parti, Türkiye'ye milletin ruhunu tekrar getirmiş, milli iradeyi her süreçte her şeyin üzerinde tutmuş bir partidir. Milleti hor görenlerin saltanatını bitirmiş, vesayetçi odakların da hükümranlığına son vermiştir. Ancak unutmayalım, en ufak bir tereddüt, tekrar bu vesayetçi odakların hortlamasına zemin hazırlar. O yüzden her daim çok sıkı şekilde durmaya devam edeceğiz. Çünkü hep şunu söylüyoruz, bu güzel vatan için canını, malını vermekten zerre kadar çekinmeyen bu necip milletin ülkemizin de elbette gerçek sahibi ve efendisi olduğunun altını çiziyoruz." diye konuştu.

Sağlıktan ulaşıma, milli savunma sanayiinden sosyal hizmetlere ve dış politikaya kadar Türkiye'nin 22 yıllık süreçte kalibresinin büyüdüğünü belirten Yumaklı, artık sorunlar karşısında ezilmeyen, istikrar ve güvenini kaybetmeyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, emperyalist güçlerin oyununu bozan, uykularını kaçıran bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 bine yakın masum insanı şehit eden katiller şebekesinin bulunduğunu, bu yapılanlara karşı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin suçluların uykularını kaçırdığını ifade etti.

Bütün bunları yapabilmek için 40 yıldır ülkeye kaynak, can ve vakit kaybettiren terörün kökünün kazınması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Kendi göbeğinizi kendiniz kesmeniz lazım. İşte bunun için de Türkiye'nin şu anda savunma sanayi başta olmak üzere çok kritik sektörlerde nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Geçen günlerde TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sebepsiz değildir, bir mesajdır ama biz o mesaja onların hak ettiği şekilde cevap verdik. Ne dedi kardeşimiz, 'O hainlere inat biz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

- "Terörün ateşine odun atmak isteyenler olacaktır"

Yumaklı, terörün ateşine odun atmak isteyenlerin olacağına vurgu yaparak, "Ancak terörün bitirilmesi ve gündemimizden tamamıyla çıkması için yapılması gereken meşru ve doğru her şeyi yapmak, her zaman olduğu gibi temel önceliğimiz olacak. Bunun için hukuki, siyasi, askeri, ekonomik her adımın atılması hem elzem hem de milli yükümlülüktür." diye konuştu.

AK Parti'nin, Kürt'üyle Türk'üyle, kadını erkeği, genci yaşlısıyla vatandaşların tamamını kucaklama siyaseti güttüğünü, hizmetlerde bölge ve etnik kesim ayrımı yapmadıklarını bildiren Yumaklı, Türkiye'nin umutlarını ve hedeflerini büyütmeyi kendilerine ahdettiklerini söyledi. Bakan Yumaklı, artık devlet denilen mekanizmanın vatandaşın gidip derdine çare aradığı yer değil, vatandaşının ayağına kadar gidip ona hizmet eder hale geldiğini, bunu başaran liderin Recep Tayyip Erdoğan ve partinin AK Parti olduğunu kaydetti.

Yumaklı, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine işaret ederek, gıda alanında bağımsızlığa sahip olmayan ülkelerin yapmak istedikleri şeyleri günün birinde yapamayacak hale geleceğini anlattı.

Kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Son 22 yılda Zonguldak'a yapılan yatırımların ve desteklerin sadece kendi bakanlığımla ilgili söylüyorum, yaklaşık 15,3 milyar lira. Desteklerimiz 22 katına çıkmış bu süre içerisinde. Bu coğrafya orman bölgesi. Dolayısıyla halihazırda mevcut olan ORKÖY projeleriyle de o bölgedeki insanımızı kredi ve hibelerle çok daha iyi bir hale, iyi bir pozisyona getirmek için uğraşıyoruz." dedi.

Bu bölgenin iklim değişikliğinden kaynaklı en büyük probleminin taşkın olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bunu bilerek çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, 77 dere ıslahı yapıldığını, 4 içme suyu tesisinin hizmete alındığını bildirdi.

Yumaklı, Karadeniz Ereğli ilçesinde ise son 22 yılda sadece kendi bakanlığından 3,5 milyar liralık destek verildiğini, DSİ marifetiyle 14 derenin ıslah çalışmasının yapıldığını, bu yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon lira maliyetli "Pençeş Deresi Rehabilitasyonu'nun 1. Kısım" işini başlattıklarını, gelecek yıl bunu tamamlayacaklarını ifade etti.

Soğanlıyörük köyünü taşkınlardan koruyacak yaklaşık 120 milyon lira maliyeti olan ıslah işini gelecek yıl tamamlayacaklarını belirten Yumaklı, 324 milyon lira maliyetli Subaşı köyünü taşkınlardan koruyacak işlemler başlatıldığını, onların da gelecek yıl biteceğini ve Kabasakal Deresi 3. Kısım işinin geçen ay ihalesini yapıldığını söyledi.

Yumaklı, Yalıboyu bölgesinde 197 hektarlık OSB'nin kurulmasını sağlayacaklarını aktararak, "Bizim işimiz millete hizmet etmek, gücümüz de sizsiniz. Sizlerden bir tek istirhamımız var. Biz 7/24 çalışırız, çalışmaya da devam edeceğiz çünkü bizim 7/24 çalışan bir Cumhurbaşkanı'mız var. En ince detayına kadar konuları takip eden, ne olduğu konusundaki fikri takibi hiçbir zaman bırakmayan Cumhurbaşkanı'mız var. Sizlerden dua istiyoruz. Duanızla bizle beraber olun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Yumaklı'ya, çeşitli hediyeler takdim edildi.

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç de konuşma yaptı.

Kongrede tek aday olan mevcut ilçe başkanı Andiç, yeniden seçildi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Zonguldak İl Koordinatörü Ersan Aksu'nun divan başkanlığını yaptığı kongreye sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.