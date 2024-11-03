Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, enflasyonla mücadele ve ekonomideki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Kasım 2024 15:32, Son Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:34
Ekonomi Koordinasyon Kurulu,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.
Toplantının gündeminde, dezenflasyon sürecinde imalat sanayisine ilişkin süreç ve yatırım kredilerinin gelişimi konuları var.
Uluslararası kuruluşlardan kredi kullandırılması da ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.